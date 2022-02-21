Світ давно зрозумів про фейки Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Фейгін: Росія виконує методичку

За його словами, раніше Росія хоча б намагалась створювати видимість правдивості своєї пропаганди. Однак зараз про це навіть не хвилюються.

Відбулася деяка зміна. Згідно із телеграм-каналами, вони (росіяни – 24 канал) не хвилюються щодо цього (розповсюдження фейків – 24 канал) взагалі. Росія просто виконує, здається, якусь методичку, розуміючи, що ніхто не повірить. Марк Фейгін Російський правозахисник

Україна та світ спрацювали на випередження

Він вважає, що немає жодного сенсу надіятись, що Росія видумуватиме якусь більш-менш правдиву інформацію. "На випередження спрацювали не тільки українські ЗМІ та українська влада, а й західні медіа", – зауважив російський правозахисник.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Росія продовжує поширювати цинічні фейки

Кремль не припиняє влаштовувати провокації на Донбасі та звинувачує в атаках українську армію. Федеральна служба безпеки заявила, що наші Збройні сили нібито обстріляли прикордонні наряди у Ростовській області. У Держприкордонслужбі України спростували відповідну інформацію.

Держава-окупантка хоче спровокувати українську армію на відповідь, щоб потім показати, як наші Збройні сили нібито наступають.

Водночас в тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях оголосили примусову мобілізацію усіх чоловіків, навіть тих, хто не придатний до служби з різних причин. Бойовики насильно мобілізують неповнолітніх, хворих, людей похилого віку, також – осіб з кримінальним минулим. Всі жителі отримують повідомлення із закликом прибути до "комісаріатів", інакше на них чекає "кримінальна відповідальність".

Розмістили окупанти ще й білборди на кшталт російської пропаганди – із посиланнями до перемоги у Другій світовій війні. Проте багато чоловіків в самопроголошених республіках не хочуть йти воювати.

Фейгін розповів про поширення Росією фейків: дивіться відео