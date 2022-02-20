Терористи заявляють російським ЗМІ, які й поширюють пропаганду, що в ніч на 20 лютого була "атака" нібито з України. Ба більше, окупанти цинічно заявляють, що загинули мирні жителі, повідомляє 24 канал.

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Фейки терористів

Проросійські бойовики насмілились сказати, що в районі Піонерського обстріл знищив 5 житлових будинків і є жертви серед людей. Звісно, у всьому вони звинуватили ЗСУ, хоча насправді самі провокують загострення та обстріли. При цьому офіційних підтверджень того, що кажуть окупанти, немає.

Російське видання "РИА Новости" ввімкнуло пряму трансляцію з "табору біженців". Людей напередодні "евакуювали" з окупованого Донбасу в Росію. Пропагандисти сміливо заявляють про "більш як 40 тисяч біженців з Донбасу". Хоча на відео – порожні павільйони, а працівники МНС Росії у спецодязі крутяться перед камерою.



Показують "табори біженців" / Фото скриншот із відео

"Диверсанти" та "наступ Києва"

Не забули згадати й про "українських диверсантів". ЗМІ окупантів на Донбасі поширюють фейки про те, що 19 лютого було "зіткнення" із ними. Мовляв, планували "підриви".

Фейки окупантів у Донецьку / Фото скриншот

Крім всього, терористи ще й попередили, що може зникнути мобільний зв'язок та інтернет. Можливо, таким чином вони хочуть спричинити паніку серед людей.

Ба більше, Росія залякує та дезінформує людей посиленням "наступу" Києва. Про це кажуть офіційні особи Кремля, зокрема, перший заступник голови Держдуми Віктор Водолацький. Мовляв, на підходах до Донецька та Луганська в ніч на 21 лютого буде "загострення".

Ситуація на Донбасі: коротко

Останніми днями обстріли терористів загострилися. Вони у всьому нахабно звинувачують ЗСУ та поширюють вигідну їм пропаганду. При цьому почали "евакуацію" людей до Росії і там покинули їх напризволяще.

Функціонування КПВВ "Щастя" станом на неділю, 20 лютого, призупинили. Причиною стали регулярні обстріли з боку окупантів. Саме там обстріляли місію ООН та мирних жителів.

Європейський Союз закликав Росію до деескалації ситуації навколо України. Має бути істотне відведення російських збройних сил від українських кордонів. Європа не вірить заявам бойовиків про "наступ" Києва.

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