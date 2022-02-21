Прикордонники кажуть, у ФСБ лише зауважили, що, мовляв, снаряд влучив у будівлю за 150 метрів від кордону України. Жодних конкретних даних не вказали.

До теми Можуть фантазувати скільки завгодно, – Данілов про "обстріл" прикордонного пункту в Росії

Українська сторона не отримувала повідомлень від ФСБ

Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 кілометрів,

– кажуть у Держприкордонслужбі.

У ДПСУ розповіли, що жодної інформації від співробітників Федеральної служби безпеки не надходило – про будь-які нестандартні ситуації.

Мовиться про ділянку поруч з непідконтрольною територією

Джерела стверджують, що ділянка, яку начебто "обстріляли", розташована поряд з неконтрольованою Україною ділянкою кордону, а саме в Неклинівському районі Ростовської області.

Тим часом Люди в бомбосховищах, а Врубівка та Щастя під знову під обстрілом: снаряд влучив в АЗС

Що відомо про черговий російський фейк проти ЗСУ:

Вранці 21 лютого ФСБ повідомила про руйнування прикордонного пункту в Ростовській області.

Задля доказу навіть зняли відео: показали вщент розвалену малу будівлю, яка розташована в кущах та поміж деревами.

У РНБО України наголосили: до цього випадку українські військові не мають жодного відношення.

Це вже не вперше Росія поширює таку інформацію: раніше мовилось про "потрапляння боєприпасів" на територію Тарасовського району Ростовської області.

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Текст публікації ДПСУ:

Заява ФСБ РФ про обстріл з території України прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація.

Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.

Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 кілометрів.

Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило.

