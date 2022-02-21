Пограничники говорят, в ФСБ лишь заметили, что снаряд попал в здание в 150 метрах от границы Украины. Никаких конкретных данных не указали.

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Украинская сторона не получала уведомлений от ФСБ

Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 километров,

– говорят в Госпогранслужбе.

В ГПСУ рассказали, что никакой информации от сотрудников Федеральной службы безопасности не поступало – о каких-либо нестандартных ситуациях.

Речь идет об участке рядом с неподконтрольной территорией

Источники утверждают, что участок, который якобы "обстреляли" расположен рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, а именно в Неклиновском районе Ростовской области.

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Что известно об очередном российском фейке против ВСУ:

Утром 21 февраля ФСБ сообщила о разрушении пограничного пункта в Ростовской области.

Для доказательства даже сняли видео: показали вдребезги разваленное малое здание, расположенное в кустах и ​​между деревьями.

В СНБО Украины отметили: к этому случаю украинские военные не имеют никакого отношения.

Это уже не первый раз Россия распространяет такую ​​информацию: ранее говорилось о "попадании боеприпасов" на территорию Тарасовского района Ростовской области.

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Текст публикации ГПСУ:

Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины пограничных нарядов в Ростовской области – сознательная провокация.

В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области.

Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 километров.

Отметим, информирование подразделений ГПСУ от сотрудников ВС ФСБ РФ о каких-либо нестандартных ситуациях не поступало.