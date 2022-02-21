Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время форума "Безопасные и состоятельные общины будущего". Данилов опроверг всю информацию, которую ранее обнародовала ФСБ.

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Украинские военные ведут огонь только, когда есть угроза жизни

Секретарь СНБО отметил, что украинские военные ведут огонь только в случае, если есть угроза жизни нашим военным. К этим обстрелам, о которых говорят в Москве, Украина не имеет никакого отношения.

Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все, что угодно, и мы к этому готовы,

– сказал Данилов.

В СНБО говорят, что Украина полностью понимает, что происходит с безопасностью, и готова к вызовам. Спровоцировать Украину такими действиями у России не получится.

Очередной фейк об "обстрелах" от России: коротко

Федеральная служба безопасности России сообщила об "обстреле" пограничного пункта в Ростовской области.

Снаряд якобы полностью разрушил здание в 150 метрах от украинской границы.

В России уверяют, что за "обстрелом" стоит ВСУ.

Ранее российские СМИ сообщали о еще нескольких случаях, когда боеприпасы взрывались в этом районе.

Байден о фейках России касательно "обстрелов" ВСУ: смотрите видео



