Таку інформацію поширила Федеральна служба Росії і її активно розповсюдили російські ЗМІ. Згодом вже ФСБ надала і кадри з так званими "руйнуваннями".
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ФСБ оприлюднила і відео з місця так званого "обстрілу"
На відео справді видно повністю зруйновану маленьку будівлю, яка розташована посеред кущів та дерев. Поруч – ще якась споруда з дашком. Свідчити про те, що це прикордонний пункт, очевидно, має російський прапор на палиці, який притулили до руїн.
У ФСБ кажуть, що будівля розташована за 150 метрів від українського кордону. Постраждалих в результаті "обстрілу" немає.
Дивіться відео результатів "обстрілу" / Відео з телеграм-каналів:
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Росія заявляє про "обстріли" своєї території: коротко
- Раніше Москва вже відзвітувала про кілька випадків того, як снаряди, начебто "випущені" ЗСУ потрапили на територію Ростовської області.
- Два випадки нібито зафіксували на території Тарасовського району.
- 19 лютого снаряд від системи "Град" розірвався близько 9:00 ранку.
- За 5 годин до цього, кажуть росіяни, здетонував інший – за 300 метрів від житлових будинків і за кілометр від кордону з Україною.
- Справу одразу взявся розслідувати Слідчий комітет Росії.
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