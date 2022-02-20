У Центрі стратегічних комунікацій повідомили про черговий провал бойовиків у підготовці звинувачень проти України. Окупанти навіть зняли для цього цілий сюжет.

До теми Росія сфабрикувала "гуманітарну кризу" на Донбасі – докази від Центру стратегічних комунікацій

Які "докази" вигадали

Бойовики хотіли буцімто викрити "українських диверсантів" у тільниках, які театрально волають "памагіті!" Але чомусь ті з російськими сухпайками.

У Центрі комунікацій припускають, що готували сюжет поспішно, "тому й вийшло без вишиванок та візиток Яроша в кадрі". Ба більше, артиста, який зображає мертвого диверсанта з гранатою в руці, забули обмазати кетчупом.

Новий фейк бойовиків: дивіться відео

Фахівці також зауважують, що оператор спокійно переміщається на лінії вогню, а камера навіть не тремтить. Помітно й те, що акторів у них не надто багато. Адже в попередньому сюжеті про так звану "загибель мирних жителів", як і в новому, фігурує один і той самий нібито "випадковий" чоловік.

Яку ще дезінформацію поширюють бойовики

Проросійські найманці не втомлюються чинити різні провокації, звинувачуючи традиційно у всьому Україну. Наприклад, сказали російським ЗМІ, що в ніч на 20 лютого була "атака" нібито з України. Ба більше, окупанти цинічно заявляли, що загинули мирні жителі, хоча самі ж вели обстріли.

Також в мережі поширили фейковий план "наступальної операції ЗСУ". Саме нею залякували людей і наказували "евакуйовуватись" в Росію.

Крім того, російські ЗМІ повідомляли про ще один начебто український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області. Це нібито був боєприпас від системи "Град".

В окупований Донецьк приїхали "вагнерівці", щоб чинити провокації: дивіться відео