З метою залякування та провокацій терористи брешуть, що Україна хоче "зачистити" окуповані території. Лунають відомі фрази про "видалення російськомовного населення".

До теми Жодного наказу про силове звільнення територій немає, – Данілов

Окупанти називають конкретні терміни

Бойовики цинічно заявляють, що ЗСУ нібито хочуть витіснити російськомовне населення на територію Росії. Мовляв, таким чином отримають контроль на всій території окупованого Донбасу за 5 днів.

При цьому терористи безсовісно звинувачують в обстрілах українських військових. Ба більше, вони поширюють фейк, що через це загинули та постраждали мирні мешканці. Хоча насправді ж самі обстрілюють населення.

Зверніть увагу! Через загострення на Донбасі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. Він закликав їх не вірити бойовикам, бо Україна ніяких наступальних дій не планує.

Провокації терористів на Донбасі

Українські військові розповіли про чергову цинічну провокацію бойовиків 19 лютого. Терористи обстріляли з важкого озброєння власні позиції в районі населеного пункту Пікузи, щоб звинуватити потім у цьому наших військових.

У центрі окупованого Донецька 18 лютого був вибух. Російські ЗМІ повідомляли, що здетонував пристрій в автомобілі біля будівлі так званого "уряду" бойовиків. Спроба перекласти провину на українську сторону не вдалась.

Українські прикордонники заявляють, що на всій лінії розмежування на Донбасі проросійські бойовики влаштовують численні провокації. Окупанти продовжують повністю блокувати рух на 5 з 7 дорожніх коридорів.

У окупованому Луганську був сильний вибух: дивіться відео