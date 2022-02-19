З метою залякування та провокацій терористи брешуть, що Україна хоче "зачистити" окуповані території. Лунають відомі фрази про "видалення російськомовного населення".
До теми Жодного наказу про силове звільнення територій немає, – Данілов
Окупанти називають конкретні терміни
Бойовики цинічно заявляють, що ЗСУ нібито хочуть витіснити російськомовне населення на територію Росії. Мовляв, таким чином отримають контроль на всій території окупованого Донбасу за 5 днів.
При цьому терористи безсовісно звинувачують в обстрілах українських військових. Ба більше, вони поширюють фейк, що через це загинули та постраждали мирні мешканці. Хоча насправді ж самі обстрілюють населення.
Провокації терористів на Донбасі
- Українські військові розповіли про чергову цинічну провокацію бойовиків 19 лютого. Терористи обстріляли з важкого озброєння власні позиції в районі населеного пункту Пікузи, щоб звинуватити потім у цьому наших військових.
- У центрі окупованого Донецька 18 лютого був вибух. Російські ЗМІ повідомляли, що здетонував пристрій в автомобілі біля будівлі так званого "уряду" бойовиків. Спроба перекласти провину на українську сторону не вдалась.
- Українські прикордонники заявляють, що на всій лінії розмежування на Донбасі проросійські бойовики влаштовують численні провокації. Окупанти продовжують повністю блокувати рух на 5 з 7 дорожніх коридорів.
У окупованому Луганську був сильний вибух: дивіться відео