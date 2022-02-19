Українські військові розповіли про чергову цинічну провокацію бойовиків 19 лютого. Терористи обстріляли з важкого озброєння власні позиції в районі населеного пункту Пікузи.

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Створюють картинку для пропагандистських ЗМІ

У ЗСУ наголошують, що в цьому обстрілі зухвало хочуть звинуватити їх, щоб створити картинку для журналістів, які поширюють пропаганду Путіна.

Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров'я мирних мешканців. Ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії,

– кажуть українські військові.

Обстріл позицій українських захисників почався близько 4.00 години ранку. Стріляли в районі населеного пункту Водяне з напрямку Заїченка.

Дані розвідки показують, що одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це є доказом того, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

Провокацій окупантів

Російські найманці на окупованому Донбасі продовжують застосовувати зброю, яка заборонена мінськими угодами на цій ділянці фронту. Вони гатили по захисниках Оріхового і чинять свої провокації.

Також у селі Трудівське Волноваського району на Донеччині 18 лютого бойовики відкрили вогонь по житловому кварталу. Внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали 6 приватних будинків.

Ще одна "гра" терористів з "евакуацією" людей з окупованого Донбасу в Росію. У РНБО попереджали, що колони автобусів можуть обстріляти і звинуватити в цьому Україну.

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