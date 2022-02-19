Украинские военные рассказали об очередной циничной провокации боевиков 19 февраля. Террористы обстреляли из тяжелого вооружения собственные позиции в районе населенного пункта Пикузы.
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Создают картинку для пропагандистских СМИ
В ВСУ отмечают, что в этом обстреле дерзко хотят обвинить их, чтобы создать картинку для журналистов, которые распространяют пропаганду Путина.
Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия,
– говорят украинские военные.
Обстрел позиций украинских защитников начался около 4.00 часов утра. Стреляли в районе населенного пункта Водяное с направления Заиченко.
Данные разведки показывают, что одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это является доказательством того, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.
Провокации оккупантов
- Российские наемники на оккупированном Донбассе продолжают применять оружие, которое запрещено минскими соглашениями на этом участке фронта. Они били по защитникам Орехового и совершают свои провокации.
- Также в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области 18 февраля боевики открыли огонь по жилому кварталу. В результате боевых действий повреждения получили 6 частных домов.
- Еще одна "игра" террористов с "эвакуацией" людей из оккупированного Донбасса в Россию. В СНБО предупреждали, что колонны автобусов могут обстрелять и обвинить в этом Украину.
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