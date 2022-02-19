С целью запугивания и провокаций террористы врут, что Украина хочет "зачистить" оккупированные территории. Раздаются известные фразы об "удалении русскоязычного населения".

К теме Никакого приказа о силовом освобождении территорий нет, – Данилов

Оккупанты называют конкретные сроки

Боевики цинично заявляют, что ВСУ якобы хотят вытеснить русскоязычное население на территорию России. Мол, таким образом получат контроль на всей территории оккупированного Донбасса за 5 дней.

При этом террористы бессовестно обвиняют в обстрелах украинских военных. Более того, они распространяют фейк, что из-за этого погибли и пострадали мирные жители. Хотя на самом же деле сами обстреливают население.

Обратите внимание! Из-за обострения на Донбассе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных территорий. Он призвал их не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.

Провокации террористов на Донбассе

Украинские военные рассказали об очередной циничной провокации боевиков 19 февраля. Террористы обстреляли из тяжелого вооружения собственные позиции в районе населенного пункта Пикузы, чтобы обвинить потом в этом наших военных.

В центре оккупированного Донецка 18 февраля был взрыв. Российские СМИ сообщали, что сдетонировало устройство в автомобиле у здания так называемого "правительства" боевиков. Попытка переложить вину на украинскую сторону не удалась.

Украинские пограничники заявляют, что на всей линии разграничения на Донбассе пророссийские боевики устраивают многочисленные провокации. Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.

В оккупированном Луганске был сильный взрыв: смотрите видео