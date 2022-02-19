Нестиковки у історії з вибухом помістив журналіст "Медіазони" Антон Пустовалов. Фотофакт опублікувала у своєму фейсбуці експертка ГО "Інформаційна безпека та співголова комітету American Chamber of Commerce Тетяна Попова.

Більше про це тут В окупованому Донецьку біля будівлі "уряду" бойовиків стався вибух

Ще влітку ці номери були на новішому авто

Ще влітку автомобільні номери ДК0101, що були на старому "УАЗі" начальника "народної міліції ДНР", що вибухнули, стояли на новішому авто,

– написала Тетяна Попова.

У мережі резюмували, що, мабуть, бойовикам стало шкода підривати нову машину, отож задля провокації вирішили використати практично металобрухт.

Що мали підірвати – що підірвали / Колаж 24 каналу

Що сказали про вибух самі окупанти

Окупанти заявили, що автомобіль належить Денису Синенкову – начальнику так званої "народної міліції" на окупованій Донеччині. Бойовик, мовляв, гне постраждав. На місце одразу помчали рятувальники. При цьому у Центрі стратегічних комунікацій впевнені, що вибух – свідома провокація з боку найманців.

Читайте також Вибух на газопроводі під Луганськом: чи вплинув він на роботу ГТС України

Загострення на Донбасі: останні новини

Ще 17 лютого бойовики почали масові обстріли українських населених пунктів на Донбасі. Під вогонь потрапили 30 міст та сіл постраждали дитячий садок та школа.

Згодом окупанти оголосили загальну евакуацію з окупованих територій в Росію.

Ватажки найманців повідомили про загальну мобілізацію.

У штабі ООС кажуть, що терористи можуть влаштувати провокації, аби дискредитувати українських військових.

У ЗСУ запевняють, що не мають наміру силою захоплювати Донбас.

Провокації з боку проросійських окупантів: у відео

Текст допису Тетяни Попової:

Ще влітку автомобільні номери ДК0101, що були на старому УАЗі начальника "народної міліції ДНР", що вибухнули, стояли на новішому авто, зауважив журналіст Медіазони Антон Пустовалов. Напевно, шкода стало, вирішили принести в жертву що простіше.