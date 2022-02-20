В Центре стратегических коммуникаций сообщили об очередном провале боевиков в подготовке обвинений против Украины. Оккупанты даже сняли для этого целый сюжет.

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Какие "доказательства" придумали

Боевики хотели якобы разоблачить "украинских диверсантов" в тельняшках, которые театрально орут "помогите!". Но почему-то те с российскими сухпайками.

В Центре коммуникаций предполагают, что готовили сюжет наспех, "поэтому и получилось без вышиванок и визиток Яроша в кадре". Более того, артиста, изображающего мертвого диверсанта с гранатой в руке, забыли обмазать кетчупом.

Новый фейк боевиков: смотрите видео

Специалисты также отмечают, что оператор спокойно перемещается по линии огня, а камера даже не дрожит. Примечательно, что актеров у них не слишком много. Ведь в предыдущем сюжете о так называемой "гибели мирных жителей", как и в новом, фигурирует один и тот же якобы "случайный" мужчина.

Какую еще дезинформацию распространяют боевики

Пророссийские наемники не устают совершать разные провокации, обвиняя традиционно во всем Украину. К примеру, сказали российским СМИ, что в ночь на 20 февраля была "атака" якобы из Украины. Более того, оккупанты цинично заявляли, что погибли мирные жители, хотя сами же вели обстрелы.

Также в сети распространили фейковый план "наступательной операции ВСУ". Именно им запугивали людей и приказывали "эвакуироваться" в Россию.

Кроме того, российские СМИ сообщали о еще одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области. Это был якобы боеприпас от системы "Град".

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