В учреждении имеют неопровержимые доказательства того, что Россия все выдумала. В частности, специалисты назвали два неопровержимых факта-доказательства провокаций страны-агрессора.

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Что доказывает ложь России

В частности, одним из доказательств выдумки России о "гуманитарном кризисе" является видео с главарем террористов Пасечником об "эвакуации". Оно же было записано, согласно метаданным, 16 февраля, то есть за 2 суток до публикации.

Аналогичное видео еще одного главаря боевиков Дениса Пушилина с призывом записали также 16 февраля. То есть еще до того, как по версии России "Украина начала атаку".

Другие фейки России

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что так называемая народная милиция оккупантов 18 февраля опубликовала в своем телеграм-канале видео перестрелки. У метаданных же дата создания – 8 февраля

Но в названии файла видеопроекта Adobe Premiere указана еще более ранняя дата – 4 февраля.

Специалисты обратили внимание и на еще один эпизод. Речь идет о сюжете российских пропагандистов, где корреспондент стоит на улице и рассказывает о работе тяжелой артиллерии и взрывах снарядов. В этот момент на фоне не слышно ничего, что даже отдаленно напоминает разрывы снарядов или выстрелы. Взамен – абсолютная тишина.

Все это может свидетельствовать об одном: мы наблюдаем заранее запланированную операцию российских оккупантов.

Обострение на оккупированном Донбассе

В последние дни террористы обстреливают мирное население и проводят различные провокации. Они осмеливаются распространять фейки, что стреляют ВСУ и даже готовят наступление на оккупированный Донецк. Якобы поэтому 18 февраля объявили "эвакуацию".

Пророссийские боевики вывозят людей в Россию, но желающих ехать немного. Были опасения, что колонны собираются расстреливать. В то же время в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области террористы открыли огонь по жилому кварталу. В результате боевых действий повреждения получили 6 частных домов.

В соцсетях также сообщили о взрыве в оккупированном Луганске. Может гореть газопровод.

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