Такую информацию распространила Федеральная служба России, и ее активно подхватили российские СМИ. Впоследствии уже ФСБ предоставила и кадры с так называемыми "разрушениями".

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ФСБ обнародовала и видео с места так называемого "обстрела"

На видео действительно видно полностью разрушенное маленькое здание, которое расположено посреди кустов и деревьев. Рядом – еще какая-то постройка с козырьком. Свидетельствовать о том, что это пограничный пункт, очевидно, должен российский флаг на палке, который прислонили к руинам.

В ФСБ говорят, что здание расположено в 150 метрах от украинской границы. Пострадавших в результате обстрела нет.

Смотрите видео результатов "обстрела" / Видео из телеграм-каналов:

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Обратите внимание! ВСУ неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к так называемым "обстрелам" российской территории. Более того, Украина предлагала провести международное расследование, как и откуда прилетели снаряды в Ростовскую область.

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