Мир давно понял о фейках России. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Фейгин: Россия выполняет методичку

По его словам, ранее Россия хотя бы пыталась создавать видимость правдивости своей пропаганды. Однако сейчас об этом даже не волнуются.

Произошла некоторая перемена. Согласно телеграм-каналам, они (россияне – 24 канал) не волнуются насчет этого (распространения фейков – 24 канал) вообще. Россия просто выполняет, кажется, какую-то методичку, понимая, что никто не поверит. Марк Фейгин Российский правозащитник

Украина и мир сработали на опережение

Он считает, что нет никакого смысла надеяться, что Россия будет выдумывать какую-то более или менее правдивую информацию. "На опережение сработали не только украинские СМИ и украинская власть, но и западные медиа", – отметил российский правозащитник.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Россия продолжает распространять циничные фейки

Кремль не прекращает устраивать провокации на Донбассе и обвиняет в атаках украинскую армию. Федеральная служба безопасности заявила, что наши Вооруженные силы якобы обстреляли пограничные наряды в Ростовской области. В Госпогранслужбе Украины опровергли соответствующую информацию.

Государство-оккупант хочет спровоцировать украинскую армию на ответ, чтобы потом показать, как наши Вооруженные силы якобы наступают.

В то же время во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях объявили принудительную мобилизацию всех мужчин, даже тех, кто не пригоден к службе по разным причинам. Боевики насильно мобилизуют несовершеннолетних, больных, стариков, также – лиц с криминальным прошлым. Все жители получают сообщения с призывом прибыть в "комиссариаты", иначе их ждет "уголовная ответственность".

Разместили оккупанты еще и билборды вроде российской пропаганды – со ссылками к победе во Второй мировой войне. Однако многие мужчины в самопровозглашенных республиках не хотят идти воевать.

Фейгин рассказал о распространении Россией фейков: смотрите видео