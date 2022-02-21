Эта информация была распространена в российских СМИ и телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Якобы с "диверсионно-разведывательной группой" "справились" пограничники и военные.

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В минобороны России говорят о "разведывательно-диверсионной группе украинцев"

По информации Южного военного округа, уничтожены 5 "нарушителей", пострадавших среди российских военных нет.

На российской территории даже "засекли" якобы "БМП из Украины"

Более того, в минобороны России пошли дальше: за диверсантами якобы выехали 2 "украинских БМП". Машины пересекли российскую границу, где их, уверяют в военном ведомстве, и уничтожили.

Российские пограничники обратились к командованию с просьбой о подкреплении. Военные должны помогать им прикрывать госграницу.

Какие детали "диверсии" сообщили в Южном военном округе России:

Инцидент якобы произошел в районе станицы Митякинская Тарасовского района Ростовской области.

Якобы около 6 утра российские пограничники обнаружили "проникновение диверсантов".

Уже во время того, как происходил "бой" на территории России и въехали "украинские" БМП.

Их, согласно легенде, и уничтожили российские военные, которые прибыли на "помощь".

Важно! В комментарии 24 каналу в Вооруженных Силах уже назвали эту информацию российского минобороны фейком.

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Что известно о фейках российской пропаганды Ранее 21 февраля россияне сообщили о том, что ВСУ Ранее 21 февраля россияне сообщили о том, что ВСУ якобы "обстреляли" российский пограничный пункт . В Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело. До этого были еще заявления о так называемых "обстрелах" Тарасовского района Ростовской области.

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