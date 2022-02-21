Эта информация была распространена в российских СМИ и телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Якобы с "диверсионно-разведывательной группой" "справились" пограничники и военные.
К теме Могут фантазировать сколько угодно, – Данилов об "обстреле" пограничного пункта в России
В минобороны России говорят о "разведывательно-диверсионной группе украинцев"
По информации Южного военного округа, уничтожены 5 "нарушителей", пострадавших среди российских военных нет.
На российской территории даже "засекли" якобы "БМП из Украины"
Более того, в минобороны России пошли дальше: за диверсантами якобы выехали 2 "украинских БМП". Машины пересекли российскую границу, где их, уверяют в военном ведомстве, и уничтожили.
Российские пограничники обратились к командованию с просьбой о подкреплении. Военные должны помогать им прикрывать госграницу.
Какие детали "диверсии" сообщили в Южном военном округе России:
- Инцидент якобы произошел в районе станицы Митякинская Тарасовского района Ростовской области.
- Якобы около 6 утра российские пограничники обнаружили "проникновение диверсантов".
- Уже во время того, как происходил "бой" на территории России и въехали "украинские" БМП.
- Их, согласно легенде, и уничтожили российские военные, которые прибыли на "помощь".
Читайте также Забыли кетчуп для артиста: в Центре коммуникаций разоблачили новый фейк боевиков