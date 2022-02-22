Звернення Зеленський записав після засідання Ради національної безпеки та оборони. Він відреагував на зухвале рішення Путіна про визнання бойовиків на Донбасі, пише 24 канал.

Важливо Зеленський провів термінові консультації з Шольцом і Макроном

Зеленський заспокоїв українців

"У нас та нашої держави немає часу на довгі лекції з історії. Тож я не буду говорити про минуле. Скажу про реалії та майбутнє. За мною – Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими. Попри все, попри будь-які заяви Росії", – зазначив політик. Він подякував громадянам за те, що зберігають спокій та впевненість у собі.

Ви вкотре доводите, що українці – розумна та мудра нація. І попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому,

– додав Зеленський.

Він запевнив, що кордони України надійно захищені, а військові – готові протистояти агресору. Втім, Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню. "Влада не піддається на будь-які провокації. Створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують", – зауважив політик.

Президент засудив дії Росії

Зеленський підкреслив, що причин для безсонної ночі немає. Мовляв, якщо вони з'являються – громадянам одразу про це повідомлять й нічого від них не приховуватимуть. Він зазначив, що Україна кваліфікує дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності. Політик наголосив, що "легітимізація" Москвою бойовиків означає її вихід з мінських угод. Вся відповідальність за ймовірні наслідки цього цинічного кроку лежить на російському керівництві.

Глава держави звернув увагу на те, що російські війська перебувають на окупованому Донбасі ще з 2014 року. Втім, визнавши своїх найманців, держава-агресорка хоче легалізувати там свій контингент.

Ми віддані мирному і дипломатичному шляху та йтимемо ним. Ми на своїй землі. Ми нікого і нічого не боїмося. Ми нічого і нікому не винні. Ми нікого і нічому не віддамо,

– зазначив Зеленський.

Перемовини зі світовими лідерами

Глава держави пояснив, з ким він вже встиг провести перемовини, а з ким – планує найближчим часом поспілкуватися. Водночас, наголосив Зеленьский, зараз – саме час, аби остаточно дізнатися, "хто наш справжній друг і партнер", а хто – залишатиметься ним лише на словах.

Довідка. Політик поспілкувався з Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Джо Байденом, Борисом Джонсоном та Шарлем Мішелем. Далі буде розмова з Реджепом Ердоганом.

Президент повідомив, що наше МЗС направило державам-членам ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою провести консультацію.

Водночас Зеленський ініціював скликання засідання Радбезу ООН та проведення спеціального засідання ОБСЄ.

Також глава держави ініціював проведення екстреного засідання "нормандської четвірки".

Зеленський звернувся до українів: дивіться відео

Що цьому передувало

Останні кілька днів фіксують серйозне загострення на Донбасі. Бойовики зривають всі домовленості, десятки разів відкриваючи вогонь. 21 лютого унаслідок обстрілу Зайцевого загинули двоє військових, ще троє – поранені. Крім того, окупанти гатять і в цивільну інфраструктуру. Вони обстріляли Щастя та Врубівку. Тисячі людей залишились без світла, води та газу.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого зібрав засідання Радбезу Росії, на якому обговорював "легітимізацію" бойовиків. Лунали навіть заяви про "приєднання Донбасу".