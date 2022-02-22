В России ратифицировали так называемые "договоры" с боевиками
За ратификацию "соглашений" о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" проголосовали 150 депутатов. Против не было никто.
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Спикер верхней палаты Госдумы цинично призвал своих коллег "здесь и сейчас сделать этот важный шаг, в котором нуждаются наши граждане, наша история и наша совесть".
Заметим, что перед этим "соглашения" ратифицировали 400 депутатов Госдумы. После циничного голосования российские политики аплодировали.
Что предполагают договоренности Кремля и его марионеток
- Россия официально вводит свои войска в оккупированный Донбасс;
- боевики и российские военные вместе будут "охранять границы" с подконтрольной Украине территорией;
- Москва будет признавать документы оккупантов;
- Кремль и его марионетки будут совместно использовать свои "военные базы и инфраструктуру";
- рубль будет платежным средством на оккупированном Донбассе.
Последние новости о признании боевиков
- Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза планируют 22 февраля ввести санкции против России.
- Германия уже прекратила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".
- МИД Украины обратился к Владимиру Зеленскому с инициативой разорвать дипломатические отношения с Москвой. Кстати, в России считают, что это "еще больше усложнит ситуацию".
К теме смотрите видео о признании Россией боевиков: