В России ратифицировали так называемые "договоры" с боевиками

За ратификацию "соглашений" о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" проголосовали 150 депутатов. Против не было никто.

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Спикер верхней палаты Госдумы цинично призвал своих коллег "здесь и сейчас сделать этот важный шаг, в котором нуждаются наши граждане, наша история и наша совесть".

Заметим, что перед этим "соглашения" ратифицировали 400 депутатов Госдумы. После циничного голосования российские политики аплодировали.

Что предполагают договоренности Кремля и его марионеток

Россия официально вводит свои войска в оккупированный Донбасс;

боевики и российские военные вместе будут "охранять границы" с подконтрольной Украине территорией;

Москва будет признавать документы оккупантов;

Кремль и его марионетки будут совместно использовать свои "военные базы и инфраструктуру";

рубль будет платежным средством на оккупированном Донбассе.

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К теме смотрите видео о признании Россией боевиков: