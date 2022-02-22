Первые детали о санкциях из-за признания оккупантов
Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он назвал действия Владимира Путина "актом войны".
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Политик подчеркнул, что Европейский Союз готов ввести санкции против России, однако для этого требуется единогласие стран-членов. Заметим, по словам брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка, европейские послы уже одобрили ограничения.
Рейндерс отметил, что санкции, скорее всего, будут постепенными и будут зависеть от действий России. Сначала они будут включать запрет на въезд физических лиц и конфискацию активов в Европе и за границей.
Кроме того, ограничения могут относиться к ограниченному списку лиц и организаций. По данным СМИ, они будут устанавливать запрет на добычу полезных ископаемых и торговлю с фейковыми "республиками" на Донбассе.
Как мир реагирует на действия Кремля: коротко
- Страны мира возмутились из-за признания Владимиром Путиным так называемых "республик" на Донбассе.
- Великобритания, США, Польша, Япония, Франция и другие страны планируют ввести против России санкции.
- В Германии уже приостановили сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".
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