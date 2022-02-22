Перші деталі про санкції за визнання окупантів
Таку думку висловив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Він назвав дії Володимира Путіна "актом війни".
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Політик наголосив, що Європейський Союз готовий ввести санкції проти Росії, однак для цього потрібна одноголосність країн-членів. Зауважимо, за словами брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка європейські посли вже схвалили обмеження.
Рейндерс зазначив, що санкції швидше за все будуть поступовими й залежатимуть від дій Росії. Спочатку вони включатимуть заборону на в'їзд фізичних осіб та конфіскацію активів у Європі й за кордоном.
Крім того, обмеження можуть стосуватися обмеженого списку осіб та організацій. За даними ЗМІ, вони встановлюватимуть заборону на добування корисних копалин і торгівлю з фейковими "республіками" на Донбасі.
Як світ реагує на дії Кремля: коротко
- Країни світу обурилися через визнання Володимиром Путіним так званих "республік" на Донбасі.
- Велика Британія, США, Польща, Японія, Франція та інші країни планують запровадити проти Росії санкції.
- У Німеччині вже зупинили сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".
До теми дивіться відео про визнання Росією бойовиків: