Процес сертифікації не можна продовжувати на тлі дій Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

До речі Україна може легко замінити обидва "Північні потоки", – прем'єр-міністр Польщі

Канцлер вже доручив Мінекономіки звернутись до німецького регулятора. Це необхідно для скасування сертифікації трубопроводу.

Рішення начебто готували раніше

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек доручив відкликати попередній позитивний сертифікат, який був вирішальним для сертифікації.

За інформацією ЗМІ, Хабек готувався до цього рішення відтоді, як Росія почала стягувати війська до українських кордонів. Згодом міністру нібито вдалось переконати у своїй позиції Шольца.

Зверніть увагу! У Німеччині обіцяли жорстку реакцію на "визнання" бойовиків Путіним, хоч про "Північний потік-2" спочатку не згадували. Наголошували, що Росія порушила суверенітет та територіальну цілісність України.

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