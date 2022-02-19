Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції зазначив, що президент Росії Володимир Путін використовує газ як зброю. Саме тому варто передбачити ситуацію, повідомляє 24 канал.

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"Ми наполегливо виступаємо за те, щоб "Північний потік-2" не запускався як нова газова система. Також за те, щоб відключити "Північний потік-1", – сказав прем'єр Польщі.

За словами Моравецького, Путін не зможе так легко атакувати Україну, якщо буде залежним від виконання контрактів і поставок газу через Україну.

Україна може замінити "Північні потоки"

Моравецький запевнив, що газова система України здатна пропускати 130 мільярдів кубів газу. Водночас обидва "Північні потоки" – лише 100 мільярдів кубів разом.

Їх можна легко замінити,

– запевнив Моравецький.

"Північний потік-2" та агресія Росії: останні новини

Президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік-2" не запустять, якщо Росія знову наступить на територію України.

Німеччина запевнила, що розглядає всі варіанти відповіді у разі російської агресії – мовиться і про "Північний потік-2".

Володимир Зеленський на переговорах з канцлером Німеччини Олафом Шольцом вимагав безпекових гарантій, зважаючи, що "Північний потік-2" – геополітична зброя Росії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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