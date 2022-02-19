Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что президент России Владимир Путин использует газ как оружие. Именно поэтому следует предусмотреть ситуацию, сообщает 24 канал.

На тему "Мощно, смело и честно": речь Зеленского в Мюнхене оценили даже его оппоненты

"Мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался как новая газовая система. Также за то, чтобы отключить "Северный поток-1", – сказал премьер Польши.

По словам Моравецкого, Путин не сможет так легко атаковать Украину, если будет зависим от выполнения контрактов и поставок газа через Украину.

Украина может заменить "Северные потоки"

Моравецкий заверил, что газовая система Украины способна пропускать 130 миллиардов кубов газа. В то же время оба "Северных потока" – всего 100 миллиардов кубов вместе.

Их можно легко заменить,

– заверил Моравецкий.

"Северный поток-2" и агрессия России: последние новости

Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия снова наступит на территорию Украины.

Германия заверила, что рассматривает все варианты ответа в случае российской агрессии – говорится и о "Северном потоке-2".

Владимир Зеленский на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем требовал гарантий безопасности, учитывая, что "Северный поток-2" – геополитическое оружие России.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Важно – Зеленский предложил Путину встретиться: смотрите видео