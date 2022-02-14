В частности, президент подчеркнул, что для Украины очень важна закупка вооружения и военной техники. Это должно быть по использованию механизмов агентства НАТО по поддержке и снабжению, сообщает 24 канал.

К теме Шольц пообещал Зеленскому санкции против России, но о "Северном потоке-2" тактично умолчал

Вопрос "Северного потока-2"

По словам президента, он с канцлером Германии подробно обсудил риски безопасности, связанные с запуском газопровода.

Здесь есть некоторые расхождения в оценке. Я подчеркнул, что наша позиция неизменна: мы рассматриваем газопровод на сегодня исключительно через призму энергетических и безопасностных угроз для нас и для региона,

– сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитическим оружием, поэтому наше государство требует гарантий безопасности.

Нужно начать диалог

Президент предложил Шольцу начать конкретный стратегический диалог между двумя государствами в энергетической сфере.

В его рамках надо наработать энергетические гарантии и действенную поддержку нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, также важно, чтобы Германия поддерживала развитие зеленой энергетики в Украине.

Последние заявления по "Северному потоку-2"

Российский газопровод в обход территории Украины уже достроили, и он ожидает одобрения Европейского регулятора. Впрочем, Германия заявила, что приостановила процедуру на неопределенный срок. На фоне российской агрессии о нем грозятся вообще забыть.

Следовательно, президент США Джо Байден заявлял, что в случае российского вторжения в Украину "Северного потока-2" не будет существовать, и будут все возможности это сделать. Под вторжением трактуют пересечение границы нашего государства танками и войсками.

Но впоследствии в Белом доме говорили, что возможные санкции против газопровода не являются решением ситуации. Мол, они могут не сработать.

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