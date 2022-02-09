Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки не считают нужным вводить эти санкции прямо сейчас. Ведь их цель – сдержать Россию угрозой ограничений.

Также интересно Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2"

У Байдена исключают немедленное введение санкций против "Северного потока-2"

Угроза санкций (в частности, против газопровода "Северный поток-2") должна быть средством влияния на Россию – чтобы удержать ее от эскалации конфликта вокруг Украины. Такую позицию высказала 8 февраля на традиционном брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки.

Есть разногласия между нами и некоторыми в Конгрессе. Там считают, что введение санкций против "Северного потока-2" уже сейчас было бы эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния,

– заявила Псаки.

И объяснила: "Понимание, что его ("Северный поток-2", – 24 канал) не запустят, если Россия вторгнется (в Украину, – 24 канал), является рычагом влияния. Потому мы идем по этому пути. И потому не думаем, что такой подход (превентивных санкций, – 24 канал) сработает".

Обратим внимание, накануне:

Президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии заявил: если Россия нападет на Украину, "Северного потока-2" не станет.

В то же время канцлер Олаф Шольц при этих же обстоятельствах говорил о санкциях против России, но не упомянул о "Северном потоке-2".