Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати Америки не вважають за потрібне запроваджувати ці санкції просто зараз. Адже їхня мета – стримати Росію загрозою обмежень.

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У Байдена виключають негайне введення санкцій проти "Північного потоку-2"

Загроза санкцій (зокрема, й проти газопроводу "Північний потік-2") має бути засобом впливу на Росію – щоб утримати її від ескалації конфлікту навколо України. Таку позицію висловила 8 лютого на традиційному брифінгу у Білому домі речниця президента США Джо Байдена Джен Псакі.

Є розбіжності між нами та деким у Конгресі. Там вважають, що введення санкцій проти "Північного потоку-2" вже зараз було б ефективним. Ми не згодні. Ми вважаємо, що це важіль впливу,

– заявила Псакі.

І пояснила: "Розуміння, що його ("Північний потік-2", – 24 канал) не запустять, якщо Росія вторгнеться (в Україну, – 24 канал), є важелем впливу. Тому ми йдемо цим шляхом. І тому не думаємо, що такий підхід (превентивних санкцій, – 24 канал) спрацює".

Звернімо увагу, напередодні:

Президент США Джо Байден після зустрічі з канцлером Німеччини заявив: якщо Росія нападе на Україну, "Північного потоку-2" не стане.

Натомість канцлер Олаф Шольц за цих же обставин говорив про санкції проти Росії, але не згадав про "Північний потік-2".

Про саму подію нагадаємо у відео: Байден зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом