Процесс сертификации нельзя продолжать на фоне действий России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Кстати, Украина может легко заменить оба "Северных потока", – премьер-министр Польши

Канцлер уже поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору. Это необходимо для отмены сертификации трубопровода.

Решения вроде бы готовили раньше

Министр экономики Германии Роберт Хабек поручил отозвать предыдущий положительный сертификат, решающий для сертификации.

По информации СМИ, Хабек готовился к этому решению с тех пор, как Россия начала стягивать войска к украинским границам. Впоследствии министру вроде бы удалось убедить в своей позиции Шольца.

Новость дополняется...