Про скликання позачергового засідання повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Напередодні він наголошував, що якщо Росія визнає бойовиків, то на Кремль чекають нові санкції.

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На Росію чекають санкції

За визнання бойовиків на тимчасово окупованій території України на Кремль чекають серйозні наслідки. Боррель переконаний, що реакція Євросоюзу буде одностайною.

Я впевнений, що буде одностайне рішення,

– наголосив Боррель.

Позачергове засідання відбудеться 22 лютого. На ньому якраз і говоритимуть про санкції. Деякі члени Євросоюзу виступають за більш стримані заходи, ніж ті, які передбачені на випадок можливого вторгнення Росії в Україну.

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