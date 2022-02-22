Ще більшою перешкодою для зустрічі можуть стати подальші агресивні дії Кремля щодо України. У такому випадку президенти США та Росії точно не зможуть провести жодного діалогу.

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США бачать загрозу

Джерело в адміністрації Байдена заявило, що діалог можливий доти, поки Росія не вдалася до військових дій. Однак у Білому домі зараз бачать загрозу агресії Кремля щодо нашої держави.

Наше сильне відчуття, виходячи з усього, що ми бачимо на місцях навколо України на півночі, на сході, на півдні, полягає в тому, що Росія продовжує готуватися до військових дій, які можуть відбутися найближчим часом. годин чи днів,

– заявило джерело.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, яку запланували на 23 лютого. Однак зустріч відбудеться лише за умови, якщо Росія не почне нових агресивних дій проти України.

Путін визнав бойовиків: головне

21 лютого очільник Кремля Володимир Путін оголосив про визнання бойовиків на Донбасі. Після цього він підписав відповідні накази та "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.

Такий крок Кремля викликав негативну реакцію міжнародної спільноти. США та Євросоюз можуть ввести санкції проти Росії за цей вчинок.

Через визнання бойовиків Радбез ООН зібрався на екстрене засідання. На ньому західні країни засудили визнання бойовиків.

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