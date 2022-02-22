Засідання розпочалося близько 4:00 за київським часом, пише 24 канал.

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Першою виступила заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло. Вона звернула увагу на загострення на Донбасі й збільшення обстрілів. "Важливо продовжити діалог. Існуючі розбіжності можна прибрати лише у такий спосіб", – додала дипломатка. Дікарло закликала захистити мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Слід припинити конфлікт у серці Європи. Місія ОБСЄ працюватиме в Україні, зокрема – у Донецьку та Луганську. Сторони мають гарантувати безпеку персоналу, – підкрелсила Дікарло.

Екстрене засідання ООН: дивіться відео

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