Під час засідання, як зауважив 24 канал, дуже багато країн виступили на підтримку України та засудили дії Росії. Серед них – США, Велика Британія, Франція. А проте вони також все ще сподіваються на діалог та закликають Росію до нього.
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Кислиця виступив на Радбезі ООН
На засіданні Радбезу виступив і представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Він почав говорити після виступу російського представника Василя Небензі. І почав емоційно та сильно:
Тепер я зніму свою медичну маску. Я в масці не через хворобу – ми всі вакциновані проти COVID-19. Це через вірус, проти якого поки немає вакцини. Вірус, який б'є по ООН. Вірус, який поширює Кремль.
Далі Кислиця пояснив, про що це він. Якраз у переддень, 21 лютого, стало відомо, що Володимир Путін вирішив визнати бойовиків окупованої частини українського Донбасу.
З цього дня під ударом усі Об'єднані нації. Під ударом країни, яка окупувала місце у Радбезі ООН. Окупувала частину Грузії у 2008. Окупувала частину України у 2014,
– зазначив Кислиця.
І додав: "А проте, як вже наголосив президент Володимир Зеленський, міжнародно визнані кордони України є та залишаться незмінними. Що б там Росія не робила".
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До слова, Сергій Кислиця виступав на засіданні Радбезу 17 лютого, яке провели через загрозу нового російського вторгнення.
- Він пояснив, які наслідки може мати м'яка реакція на агресію Кремля нині,.
- І нагадав, що Росія порушувала усі домовленості, враховую й мінські від моменту їх підписання.
Найважливіше про визнання Росією бойовиків
- 21 лютого Володимир Путін ухвалив украй нахабне рішення – він визнав бойовиків на окупованому Донбасі та підписав із ними "договір про дружбу". Тепер російські війська можуть зайти на нашу територію офіційно.
- В Україні, утім, переконані, що таке рішення не має правових наслідків. Адже російські війська і так вже є на території України 8 років. А проте і президент, і МЗС засудили вчинок Путіна як крок до ескалації.
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