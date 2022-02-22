З відповідною заявою на офіційному сайті виступило вночі 22 лютого Міністерство закордонних справ України. Прокоментував поточну ситуацію й очільник відомства Дмитро Кулеба: "Світові столиці не сплять".

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Світ узгоджує параметри й послідовність санкцій проти Росії, – Кулеба

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, написав у твітері, що "світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу".

Узгоджуються параметри й послідовність застосування санкцій (проти Росії, – 24 канал),

– наголосив Кулеба.

І додав, що зараз "від реакції світу залежать подальші дії Росії". Адже "Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати".

Україна не піддасться на провокації й засуджує поведінку Росії, – МЗС

Водночас на сайті МЗС України зявилась ширша реакція на поточні події (мовиться про рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "незалежність" формувань бойовиків на окупованій частині українського Донбасу.

У повідомленні мовиться:

Україна засуджує рішення Росії про визнання "незалежності" створених нею ж псевдореспублік.

рішення Росії про визнання "незалежності" створених нею ж псевдореспублік. А проте це рішення не матиме жодних правових наслідків.

правових наслідків. Воно тільки різко збільшує ескалацію ситуації.

І звісно, цим рішенням Росія одноосібно виходить із мінських домовленостей.

Окремо в МЗС наголосили: Україна розуміє наміри Росії, але не піддасться на провокації та залишиться відданою політико-дипломатичному врегулюванню конфлікту.

Ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії Росії й відновлення миру і стабільності в Європі,

– підсумували у міністерстві.

21 лютого президент Росії Путін офіційно визнав псевдореспубліки на окупованому Донбасі.

псевдореспубліки на окупованому Донбасі. Ба більше, далі глава Кремля опустився до того, що підписав із ватажками бойовиків "договір про дружбу".

Примітно, що "документ" передбачає спільну охорону кордонів.

Простіше кажучи, війська Росії можуть офіційно зайти на українську територію.

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Повний текст допису Дмитра Кулеби у твітері:

Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри й послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії Російської Федерації. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати.