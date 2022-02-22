С соответствующим заявлением на официальном сайте выступило ночью 22 февраля Министерство иностранных дел Украины. Прокомментировал текущую ситуацию и глава ведомства Дмитрий Кулеба: "Мировые столицы не спят".

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Мир согласовывает параметры и последовательность санкций против России, – Кулеба

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, написал в твиттере, что "мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса".

Согласуются параметры и последовательность применения санкций (против России – 24 канал),
– подчеркнул Кулеба.

И добавил, что сейчас "от реакции мира зависят дальнейшие действия России". Ведь "Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить".

Украина не поведется на провокации и осуждает поведение России, – МИД

В то же время на сайте МИД Украины появилась более широкая реакция на текущие события (речь о решении президента России Владимира Путина признать "независимость" формирований боевиков на оккупированной части украинского Донбасса).

В сообщении говорится:

  • Украина осуждает решение России о признании "независимости" созданных ею же псевдореспублик.
  • Однако это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
  • Оно только резко увеличивает эскалацию ситуации.
  • И, конечно, этим решением Россия единолично выходит из минских договоренностей.

Отдельно в МИД подчеркнули: Украина понимает намерения России, но не поддастся провокациям и останется преданной политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии России и восстановления мира и стабильности в Европе,
– подытожили в министерстве.

Признание Россией боевиков: самые важные факты

  • 21 февраля президент России Путин официально признал псевдореспублики на оккупированном Донбассе.
  • Более того, далее глава Кремля опустился до того, что подписал с главарями боевиков "договор о дружбе".
  • Примечательно, что "документ" подразумевает совместную охрану границ.
  • Проще говоря, войска России могут зайти официально на украинскую территорию.

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Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы в твиттере:

Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса. Согласуются характеристики и последовательность внедрения санкций. Украина подчеркивает: от реакции мира зависят дальнейшие действия Российской Федерации. Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить.