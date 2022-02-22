С соответствующим заявлением на официальном сайте выступило ночью 22 февраля Министерство иностранных дел Украины. Прокомментировал текущую ситуацию и глава ведомства Дмитрий Кулеба: "Мировые столицы не спят".

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Мир согласовывает параметры и последовательность санкций против России, – Кулеба

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, написал в твиттере, что "мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса".

Согласуются параметры и последовательность применения санкций (против России – 24 канал),

– подчеркнул Кулеба.

И добавил, что сейчас "от реакции мира зависят дальнейшие действия России". Ведь "Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить".

Украина не поведется на провокации и осуждает поведение России, – МИД

В то же время на сайте МИД Украины появилась более широкая реакция на текущие события (речь о решении президента России Владимира Путина признать "независимость" формирований боевиков на оккупированной части украинского Донбасса).

В сообщении говорится:

Украина осуждает решение России о признании "независимости" созданных ею же псевдореспублик.

Однако это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Оно только резко увеличивает эскалацию ситуации.

И, конечно, этим решением Россия единолично выходит из минских договоренностей.

Отдельно в МИД подчеркнули: Украина понимает намерения России, но не поддастся провокациям и останется преданной политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии России и восстановления мира и стабильности в Европе,

– подытожили в министерстве.

21 февраля президент России Путин официально признал псевдореспублики на оккупированном Донбассе.

Более того, далее глава Кремля опустился до того, что подписал с главарями боевиков "договор о дружбе".

Примечательно, что "документ" подразумевает совместную охрану границ.

Проще говоря, войска России могут зайти официально на украинскую территорию.

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Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы в твиттере: