Про це свідчать висловлювання російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. 21 лютого він закликав очільника Кремля визнати псевдореспубліки на Донбасі, пише 24 канал.

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Росія вже давно готувалася визнати своїх найманців

Визнання бойовиків обговорювали на засідання ради безпеки Росії. У його ході Мішустін підкреслив, що Москва вже тривалий час готується до можливої ​​реакції міжнародної спільноти.

Очевидно, мовилося про запровадження жорстких санкцій, про які неодноразово попереджали низка держав. За словами російського прем'єра, "підготовка триває вже багато місяців".

Я маю на увазі насамперед імпортозаміщення та аналіз усіх ризиків, з якими ми можемо зіштовхнутися. Вони, ці ризики, вже досить добре опрацьовані,

– зухвало стверджував Мішустін.

Як він переконував, Росія добре розуміє, що відбуватиметься у разі обмеження, зокрема, імпорту високих технологій. З огляду на це, влада держави-агресорки сформувала групи, які пропрацьовуватимуть реакцію та подальші кроки.

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Як реагує світ на визнання Росією бойовиків

ОБСЄ засудило визнання бойовиків на окупованих територіях. Там наголосили, що це – порушення міжнародного права й закликали Росію скасувати рішення.

Канада наголосила, що мовиться про грубе порушення суверенітету України. Там підтримують нашу державу й пообіцяли запровадити економічні санкції.

Засуджують дії Путіна й німецький канцлер Олаф Шольц, лідери США та Франції – Джо Байден та Еммануель Макрон. Вони погоджуються, що це – порушення мінських угод.

Важливо! Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо України через кілька годин. Воно має стартувати о 4:00 за київським часом.

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