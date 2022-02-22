На сайті ОБСЄ опублікували спільну заяву. Вони назвали рішення Володимира Путіна порушенням міжнародного права.

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Посилить напругу

До засудження дій Путіна долучились глава ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, генсек ОБСЄ Гельґа Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт та генсек ПА ОБСЄ Роберто Монтелла. Вони зазначили, що це посилить напруженість між країнами.

"Цей крок є порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів ОБСЄ і суперечить Мінським угодам. Як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших. Ми закликаємо Росію негайно скасувати це рішення", – повідомили в ОБСЄ.