На сайте ОБСЕ опубликовали совместное заявление. Они назвали решение Владимира Путина нарушением международного права.

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Усилит напряжение

К осуждению действий Путина присоединились глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генсек ОБСЕ Хельга Шмид, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтелла. Они отметили, что это усилит напряженность между странами.

"Этот шаг является нарушением международного права и фундаментальных принципов ОБСЕ и противоречит Минским соглашениям. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность других. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение", – сообщили в ОБСЕ.