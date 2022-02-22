Нагадаємо, Путін 21 лютого вирішив визнати "незалежність" псевдоформувань проросійських бойовиків на окупованій частині українського Донбасу. Причому навіть не вказав в указі про "межі" цього визнання.
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Канада засудила Росію
"Канада рішуче засуджує визнання Росією так званих "незалежних держав" в Україні", – написав глава уряду Канади Джастін Трюдо у твітері.
Це грубе порушення суверенітету України та міжнародного права. Канада підтримує Україну та відповідно запровадить економічні санкції,
– додав він.
І тим більше канадці "відкидають та засуджують російські укази про відправлення збройних сил в Україну".
Ми завжди підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Канада та її союзники захищатимуть демократію та волю українців,
– підсумував Трюдо.
Володимир Путін вирішив визнати окуповану частину українського Донбасу "незалежною"
- Увечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із цинічною заявою про "створену Леніним" Україну. Також він підписав указ про визнання незалежності псевдореспублік на окупованому Донбасі.
- Таке рішення Кремля вже викликало шквал критики з боку міжнародної спільноти. Президент України Володимир Зеленський підготував звернення до українців із цього приводу.
Як на рішення Кремля відреагували в РНБО: дивіться відео