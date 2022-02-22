Напередодні Україна звернулась до країн-членів Радбезу ООН з проханням провести термінові консультації. Як пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зібрання необхідне для зниження напруги й гарантій безпеки.
До теми Для зниження напруги й гарантій безпеки: Україна терміново звернулася до членів Радбезу ООН
Зустріч Радбезу можуть провести о 4:00
У відомих українських ЗМІ почала ширитись інформація про те, що термінове засідання Радбезу ООН можуть провести вже о 4 ранку 22 лютого.
На цьому полягали не лише Україна, але й інші європейські країни. Напередодні таку термінову зустріч підтримали в офіційному Вашингтоні.
Водночас президент Франції Еммануель Макрон особисто закликав зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН для вивчення ситуації між Україною та Росією.
Що цьому передувало: коротко
- 21 лютого очільник Кремля підписав указ про визнання незалежності квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".
- Таке рішення Володимира Путіна викликало шквал критики з боку міжнародної спільноти.
- Країни-члени Євросоюзу вимагають запровадження невідкладних санкцій проти Росії.
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