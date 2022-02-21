Відповідний запит до учасниць Радбезу ООН скерував глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зробив це за дорученням президента Володимира Зеленського.
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Україна звернулася до членів Радбезу ООН
Направив офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Радбезу ООН з вимогою негайно провести консультації,
– повідомив Кулеба.
Міністр уточнив, що мовиться про вжиття невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.
Заява Зеленського про скликання РБ ООН: що відомо
- Володимир Зеленський 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.
- Український президент тоді наголосив: "якщо цього не станеться, ми можемо вважати, що Будапештський меморандум фактично анульовано".
- Тоді ж глава держави повідомив про намір скликати країни-члени Ради безпеки ООН разом з Німеччиною та Туреччиною, щоб напрацювати гарантії для України.
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Текст допису Дмитра Кулеби:
На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.