Соответствующий запрос к участницам Совбеза ООН направил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он сделал это по поручению президента Владимира Зеленского.

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Украина обратилась к членам Совбеза ООН

Направил официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации,

– сообщил Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о принятии неотложных действий по снижению напряжения и практических шагов для обеспечения безопасности Украины.

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