Водночас французький президент заявив, що проведе нараду Ради безпеки країни для вивчення ситуації між Україною та Росією.

Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Також Макрон запропонував скликати Радбез ООН.

Це явне одностороннє порушення міжнародних зобов'язань Росії і посягання на суверенітет України. Воно вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН, а також прийняття адресних європейських санкцій,

– заявив Макрон.

Зауважимо, що 21 лютого очільник Кремля підписав указ про визнання незалежності квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР". Ці рішення викликало шквал критики з боку міжнародної спільноти. Чимало країн ЄС вимагають запровадження невідкладних санкцій для Росії.

Через це РНБО зібралося на позачергове засідання о 20:00. Станом на 23:50 воно досі не завершене. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО перейшла на роботу 24 на 7.