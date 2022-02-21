Як сказав Олексій Данілов під час брифінгу, наразі РНБО працюватиме цілодобово. Її члени перебувають на місцях.

Важливо РНБО зібралася на термінове засідання: онлайн-трансляція брифінгу

Секретар РНБО зауважив, що члени РНБО залишаються на місцях, адже зараз відбувається відпрацювання багатьох документів.

Всі члени РНБО перебувають на своїх місцях. Сектор переведений у режим 24 на 7,

– сказав Данілов.

Зауважмо, що РНБО зібралося 21 лютого на позачергове засідання через те, що очільник Кремля підписав указ про визнання незалежності квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР". Ці рішення викликало шквал критики з боку міжнародної спільноти. Чимало країн ЄС вимагають запровадження невідкладних санкцій для Росії.