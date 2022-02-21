Как сказал Алексей Данилов во время брифинга, сейчас СНБО будет работать круглосуточно. Ее члены находятся на местах.

Важно СНБО собрался на срочное заседание: онлайн-трансляция брифинга

Секретарь СНБО отметил, что члены СНБО остаются на местах, ведь сейчас происходит отработка многих документов.

Все члены СНБО находятся на своих местах. Сектор переведен в режим 24 на 7,

– сказал Данилов.

Заметим, что СНБО собралось 21 февраля на внеочередное заседание из-за того, что глава Кремля подписал указ о признании независимости квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Эти решения вызвало шквал критики со стороны международного сообщества. Многие страны ЕС требуют введения неотложных санкций для России.

СНБО перешел на работу 24 на 7: смотрите видео