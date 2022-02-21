Олексій Данілов згодом вийшов на брифінг до журналістів, повідомляє 24 канал. Секретар РНБО повідомив, що наразі РНБО переходить у режим роботи 24 на 7. Засідання не закрили. Усі члени РНБО перебувають на робочих місцях.
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Данілов наголосив, що під час засідання обговорили ситуацію біля українських кордонів. Також заслухали доповіді генпрокурорки Ірини Венедіктової та членів РНБО.
Секретар РНБО запевнив, що Україна виконуватиме всі свої зобов'язання перед жителями окупованих територій Донбасу.
Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни – це Крим та всі області, які входять до нашої території, відповідно до Конституції,
– наголосив Данілов.
Брифінг РНБО після екстреного засідання: дивіться відео
Що відбувалося 21 лютого
- Окупанти на Донбасі продовжували порушувати режим тиші. Вони гатили з мінометів, гранатометів, кулеметів, протитанкових керованих ракетних комплексів, стрілецької зброї. Під час обстрілів Новолуганського загинув цивільний житель.
- Ворожі снаряди влучили у теплову електростанцію на Луганщині. Декілька населених пунктів залишаються знеструмленими.
- Тим часом у Москві Володимир Путін скликав засідання Радбезу. На ньому обговорювали питання визнання бойовиків з окупованого Донбасу. Захід перетворився у традиційне для офіційної Москви шоу пропагандистів. Доповідачі вправлялися у "майстерності" поширення фейків про Україну.
- Згодом Путін виступив з абсурдним та цинічним зверненням. Очільник Кремля оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу. Окрім того, російський президент відверто погрожував українцям та фантазував про ракети НАТО.