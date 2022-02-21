Олексій Данілов згодом вийшов на брифінг до журналістів, повідомляє 24 канал. Секретар РНБО повідомив, що наразі РНБО переходить у режим роботи 24 на 7. Засідання не закрили. Усі члени РНБО перебувають на робочих місцях.

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Данілов наголосив, що під час засідання обговорили ситуацію біля українських кордонів. Також заслухали доповіді генпрокурорки Ірини Венедіктової та членів РНБО.

Секретар РНБО запевнив, що Україна виконуватиме всі свої зобов'язання перед жителями окупованих територій Донбасу.

Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни – це Крим та всі області, які входять до нашої території, відповідно до Конституції,

– наголосив Данілов.

Брифінг РНБО після екстреного засідання: дивіться відео

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