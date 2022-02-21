Ще у неділю, 20 лютого, бойовики обстріляли населені пункти на лінії фронту у Бахмутському районі. Деталі розповів Павло Кириленко – голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації.
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У Зайцевому ворожі снаряди влучили у покинутий житловий будинок. Також на хуторі Миронівському окупанти перебили високовольтну лінію електропередач.
На щастя, постраждалих немає. Але Зайцеве та Миронівський (а це понад три з половиною сотні людей) досі залишаються без електрики, бо ремонтники не можуть почати роботи без гарантій дотримання режиму тиші,
– заявив Кириленко.
Він також наголосив, що це – один з численних прикладів того, як Росія порушує мінські домовленості.
Луганську ТЕС зупинили
- Бойовики обстріляли місто Щастя на Луганщині. Ворожі снаряди влучили у теплову електростанцію. Зокрема, снаряди пошкодили лінії електропередач.
- Сергій Гайдай – голова Луганської обласної державної адміністрації – повідомив, що станцію зупинили.
- Через обстріли Щастя та Врубівки місцеві жителі залишилися без води, світла й тепла.
- Робітники Луганського енергетичного об'єднання покинули робочі місця через загрозу життю та здоров'я.
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Допис Кириленка:
Вчора російські окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту у Бахмутському районі.
Зокрема, у Зайцевому снаряди влучили у покинутий житловий будинок, на хуторі Миронівському – перебили високовольтну лінію електропередач.
На щастя, постраждалих немає. Але Зайцеве та Миронівський (а це понад три з половиною сотні людей!) досі залишаються без електрики, бо ремонтники не можуть почати роботи без гарантій дотримання режиму тиші.
Це – один із численних прикладів того, як Росія останніми днями порушує мінські домовленості.
Вимагаємо від РФ зупинити ескалацію та припинити тероризувати мирне населення!