Зі сторони ТЕС підіймається густий чорний дим
Обстріли бойовиків пошкодили лінії електропередач. Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
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Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено,
– заявив Гайдай.
Станом на 14:00 маріонетки Кремля продовжують обстріли. На відео з місця події видно чорний дим, який підіймається в небо. Водночас на фоні чути звуки обстрілів.
Дивіться відео пожежі у Щасті:
Через обстріли бойовиків у Щасті призупинили ТЕС: відео
Що відомо про обстріли Щастя
Російські найманці цинічно обстріляли Щастя та Врубівку. Люди залишилися без води, світла та тепла. Рятуючись від обстрілів, вони заховалися у бомбосховищах.
Бойовики 4 рази влучили у водозабір та обстріляли район розподільних електромереж. Через загрозу життю робітники Луганського енергетичного об'єднання покинули робочі місця.
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