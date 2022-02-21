Зі сторони ТЕС підіймається густий чорний дим

Обстріли бойовиків пошкодили лінії електропередач. Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

До теми Усе розбомбили: з'явились фото обстріляних окупантами домівок у Новогнатівці

Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено,

– заявив Гайдай.

Станом на 14:00 маріонетки Кремля продовжують обстріли. На відео з місця події видно чорний дим, який підіймається в небо. Водночас на фоні чути звуки обстрілів.

Дивіться відео пожежі у Щасті:

Через обстріли бойовиків у Щасті призупинили ТЕС: відео

Що відомо про обстріли Щастя

Російські найманці цинічно обстріляли Щастя та Врубівку. Люди залишилися без води, світла та тепла. Рятуючись від обстрілів, вони заховалися у бомбосховищах.

Бойовики 4 рази влучили у водозабір та обстріляли район розподільних електромереж. Через загрозу життю робітники Луганського енергетичного об'єднання покинули робочі місця.

Це може вас зацікавити – супутники зафіксували нові війська Росії біля кордону України: віде