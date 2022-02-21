Гатили проросійські бойовики з забороненої зброї. Про це 21 лютого написав журналіст, блогер та представник України у Тристороній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський.

Зауважте Стріляють з важкого озброєння по Станиці Луганській: в ООС розповіли про пораненого військового

Окупанти цинічно обстріляли будинки у Новогнатівці

Бойовики застосовували заборонені 152 та 122 калібри,

– написав Казанський.

Журналіст показав наслідки обстрілу окупантів – зруйновані стіни, пошкодженні будинки, розбиті вікна та простріляні залишки воріт.

Окупанти цинічно обстріляли село на Донеччині / Фото з телеграму Дениса Казанського

До речі, керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін написав, що тільки у ніч на 20 лютого та протягом цього дня внаслідок обстрілів з важкого озброєння окупанти пошкодили 14 будинків у селі Новогнатівка.

Загалом за добу пошкоджень зазнали 22 будинки. Зокрема також у селі Побєда, Славному, селищі міського типу Южне, у Малиновому, у селищі міського типу Луганське.

Останні новини про ситуацію на Донбасі

Станом на 12:00 21 лютого ворог вже 21 раз порушив режим припинення вогню, 20 з яких – з порушенням мінських домовленостей.

Окупанти обстрілювали Станицю Луганську, випустивши 140 артилерійських снарядів. У штабі Операції об'єднаниз сил повідомили, що ворог навмисно розміщує артилерійські системи у населених пунктах, створюючи загрозу життю мирних мешканців.

21 лютого Олексій Резніков заявив, що в окупантів на озброєнні стоять й мавпи з гранатами. Бо, пошкоджуючи об'єкти інфраструктури, до прикладу, трансформатор, який забезпечував підкачку тиску води, вони позбавили забезпечення водою і тимчасово окуповані території.

Під час минулої доби, 20 лютого, окупанти обстріляли Луганськ. Детальніше про загострення з 17 лютого читайте тут.

Окупанти із важкого озброєння обстріляли Луганськ – дивіться відео

Повний текст публікації Дениса Казанського

Наслідки обстрілу села Новогнатівка Волноваського району, що знаходиться на підконтрольній території. Бойовики застосовували заборонені 152-ї та 122-ї калібри.