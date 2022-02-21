Стреляли пророссийские боевики из запрещенного оружия. Об этом 21 февраля написал журналист, блогер и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский.

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Оккупанты цинично обстреляли дома в Новогнатовке

Боевики применяли запрещенные 152 и 122 калибры,

– написал Казанский.

Журналист показал последствия обстрела оккупантов – разрушенные стены, поврежденные дома, разбитые окна и простреленные остатки ворот.

Оккупанты цинично обстреляли село в Донецкой области / Фото из телеграма Дениса Казанского

Кстати, руководитель Гуманитарной миссии "Пролісок" Евгений Каплин написал, что только в ночь на 20 февраля и в течение этого дня в результате обстрелов из тяжелого вооружения оккупанты повредили 14 домов в селе Новогнатовка.

Всего за сутки повредили 22 дома. В частности также в селе Победа, Славном, поселке городского типа Южный, в Малиновом, в поселке городского типа Луганское.

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По состоянию на 12:00 21 февраля враг уже 21 раз нарушил режим прекращения огня, 20 из которых – с нарушением минских договоренностей.

Оккупанты обстреливали Станицу Луганскую, выпустив 140 артиллерийских снарядов. В штабе Операции объединенные силы сообщили, что враг намеренно размещает артиллерийские системы в населенных пунктах, создавая угрозу жизни мирных жителей.

21 февраля Алексей Резников заявил, что у оккупантов на вооружении стоят и обезьяны с гранатами. Потому как, повреждая объекты инфраструктуры, например, трансформатор, который обеспечивал подкачку давления воды, они лишили воды и временно оккупированные территории.

Во время прошедших суток, 20 февраля, оккупанты обстреляли Луганск. Детальнее об обострении с 17 февраля читайте здесь.

Оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Луганск – смотрите видео

Полный текст публикации Дениса Казанского

Последствия обстрела села Новогнатовка Волновахского района, находящегося на подконтрольной территории. Боевики применяли запрещенные 152 и 122 калибры.