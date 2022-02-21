Об этом рассказали в штабе ООС на брифинге. Там проинформировали об актуальной ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил.

Важно России нужен повод: назвали имена офицеров ГРУ, которые готовят"спецоперацию" против Украины

Какая ситуация на Донбассе 21 февраля

По состоянию на 12.00 21 февраля враг уже 21 раз нарушил режим прекращения огня, 20 из которых – с нарушением минских договоренностей. Пророссийские боевики били из:

гранатометов;

крупнокалиберных пулеметов;

стрелкового оружия;

запрещенных "Минском" орудий и минометов.

Враг около часа обстреливал Станицу Луганскую, выпустив 140 артиллерийских снарядов.

Есть раненый военный

В результате обстрела украинский защитник получил боевую травму. К счастью, состояние его здоровья удовлетворительное.

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